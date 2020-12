Michele Uva torna in UEFA: il possibile ruolo dell’ex vice presidente (Di venerdì 11 dicembre 2020) Michele Uva sarebbe pronto a tornare in UEFA: ecco quale ruolo potrebbe ricoprire l’ex vice presidente che si era dimesso nelle scorse settimane Michele Uva sarebbe pronto a tornare in UEFA. L’ex vice presidente potrebbe essere a capo di una direzione dell’associazione europea del calcio. Secondo quanto Calcio e Finanza dovrebbe essere questo il ruolo di Uva con una centralità voluta dal presidente Ceferin. Un dirigente di lungo corso accostato anche a squadre italiane dopo le sue dimissioni nelle scorse settimane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020)Uva sarebbe pronto are in: ecco qualepotrebbe ricoprire l’exche si era dimesso nelle scorse settimaneUva sarebbe pronto are in. L’expotrebbe essere a capo di una direzione dell’associazione europea del calcio. Secondo quanto Calcio e Finanza dovrebbe essere questo ildi Uva con una centralità voluta dalCeferin. Un dirigente di lungo corso accostato anche a squadre italiane dopo le sue dimissioni nelle scorse settimane. Leggi su Calcionews24.com

