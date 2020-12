Loredana Berté, l’ultima rivelazione sul padre: «Mi picchiò in obitorio e caddi nella bara di Mimì» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Loredana Berté racconta al settimanale Nuovo un drammatico retroscena accaduto al funerale della amata sorella Mimì. La confessione sconvolgente tira in ballo il padre di uno dei volti di The voice senior, con dettagli inediti quanto raccapriccianti. Un segreto, quello della Berté, tenuto in serbo a lungo e rivelato in questi giorni, con cui la cantante torna a denunciare la figura di un padre violento. E il suo difficile rapporto con lui. Loredana Berté: l’ultima agghiacciante rivelazione sul padre L’immaginario ribelle legato alla figura di Loredana Bertè stavolta non riguarda la sua carica di artista anticonformista, ma il suo privato. Fatto di un rapporto difficile col genitore, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020)racconta al settimanale Nuovo un drammatico retroscena accaduto al funerale della amata sorella. La confessione sconvolgente tira in ballo ildi uno dei volti di The voice senior, con dettagli inediti quanto raccapriccianti. Un segreto, quello della, tenuto in serbo a lungo e rivelato in questi giorni, con cui la cantante torna a denunciare la figura di unviolento. E il suo difficile rapporto con lui.agghiacciantesulL’immaginario ribelle legato alla figura diBertè stavolta non riguarda la sua carica di artista anticonformista, ma il suo privato. Fatto di un rapporto difficile col genitore, ...

