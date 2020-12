L’app di trasferimento dati Mi Mover è ora disponibile sul Play Store per tutti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Xiaomi slega la sua app di trasferimento Mi Mover, che ora è installabile su qualsiasi smartphone Android. Qui il link al download e il resto L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 11 dicembre 2020) Xiaomi slega la sua app diMi, che ora è installabile su qualsiasi smartphone Android. Qui il link al download e il resto L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : L’app di trasferimento dati Mi Mover è ora disponibile sul Play Store per tutti - nicogloazzo : Non ci sarebbe il bisogno di usare 3rd apps come satispay, ma semplicemente una unica app che permette di richieder… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app trasferimento ‘Ogni umana tutela’, il nuovo volto dell’Inca Yahoo Notizie