Imu 2020, saldo il 16 dicembre, aumenti e nuova rata a febbraio per il conguaglio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per l'IMU quest'anno non basta il saldo; in base alle decisioni dei comuni, infatti, potrebbe essere richiesto conguaglio a febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per l'IMU quest'anno non basta il; in base alle decisioni dei comuni, infatti, potrebbe essere richiesto. L'articolo .

fattoquotidiano : GABRIEL ZUCMAN. L'ECONOMISTA FRANCESE La patrimoniale proposta in Italia? “È ottima, perché prevede aliquote modes… - FilctemCGILTR : RT @CafCgil: ??16 DICEMBRE: #SCADENZA 2° RATA #IMU 2020 A pochi giorni dal termine per effettuare il pagamento della #seconda rata IMU 2020,… - Comune_Cagliari : #IMU 2020: entro il 16 dicembre 2020 il pagamento del saldo. Il versamento sarà eseguito a conguaglio sulla base de… - GimCapital : Entro il 16 dicembre tutti i contribuenti dovranno corrispondere al #Fisco la c.d. ' #SuperIMU ', la somma di #Imu… - CGILModena : RT @caafcgil_ER: A pochi giorni dal termine per effettuare il pagamento della seconda rata IMU 2020, sono intervenute ulteriori modifiche l… -