Il razzismo degli antirazzisti non è un’ossessione della destra cattiva. Citofonare a Massimo Fini (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una limpida filippica contro «il razzismo degli antirazzisti» sul giornale che non t’aspetti, quel Fatto Quotidiano che pure non è secondo a nessuno quanto a genuflessioni verso il politically correct. È proprio vero che c’è chi può e chi non può. Questo giornale, ad esempio, sarebbe stato almeno frullato se solo avesse accennato a quel che Massimo Fini ha scritto con la consueta franchezza e in assoluta tranquillità. Ne avrà gli zebedei pieni anche lui di questa moda che fa alzare tanti ditini censori ogni qualvolta qualcuno s’azzarda a chiamare le cose con il proprio nome. Ma che si espone alle incursioni di despoti volpini, pronti a riverniciarsi di democrazia abbracciando a buon mercato la vulgata dominante. Il giornalista sulle polemiche seguite al match PSG-Basaksehir È il caso di Recep Tayyp ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una limpida filippica contro «il» sul giornale che non t’aspetti, quel Fatto Quotidiano che pure non è secondo a nessuno quanto a genuflessioni verso il politically correct. È proprio vero che c’è chi può e chi non può. Questo giornale, ad esempio, sarebbe stato almeno frullato se solo avesse accennato a quel cheha scritto con la consueta franchezza e in assoluta tranquillità. Ne avrà gli zebedei pieni anche lui di questa moda che fa alzare tanti ditini censori ogni qualvolta qualcuno s’azzarda a chiamare le cose con il proprio nome. Ma che si espone alle incursioni di despoti volpini, pronti a riverniciarsi di democrazia abbracciando a buon mercato la vulgata dominante. Il giornalista sulle polemiche seguite al match PSG-Basaksehir È il caso di Recep Tayyp ...

