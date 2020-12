Il principe Harry è terrorizzato dalla moglie Meghan Markle (Di venerdì 11 dicembre 2020) La biografa reale Angela Levin intervenendo a “TalkRadio”, ha definito forte e autoritario il carattere di Meghan Markle, a tal punto da terrorizzare il principe Harry. L’esperta ha anche criticato il comportamento di Harry nei confronti della royal family, dando la colpa alla moglie Meghan. Secondo Levin Harry trascurerebbe la regina Elisabetta, Carlo, William e Kate Middleton, perché sarebbe spaventato dal carattere di Meghan al punto da piegarsi alla sua volontà. Questo spiegherebbe anche il visibile imbarazzo di Harry durante gli interventi pubblici accanto alla moglie, come se avesse paura poi di essere rimproverato. «Era un uomo così grande – aggiunge Levin -. Ora sembra solo ... Leggi su people24.myblog (Di venerdì 11 dicembre 2020) La biografa reale Angela Levin intervenendo a “TalkRadio”, ha definito forte e autoritario il carattere di, a tal punto da terrorizzare il. L’esperta ha anche criticato il comportamento dinei confronti della royal family, dando la colpa alla. Secondo Levintrascurerebbe la regina Elisabetta, Carlo, William e Kate Middleton, perché sarebbe spaventato dal carattere dial punto da piegarsi alla sua volontà. Questo spiegherebbe anche il visibile imbarazzo didurante gli interventi pubblici accanto alla, come se avesse paura poi di essere rimproverato. «Era un uomo così grande – aggiunge Levin -. Ora sembra solo ...

