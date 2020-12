"I tuoi nipoti puliranno il cesso dei neri". Follia di Librandi, sfregia Donzelli e si scatena l'inferno: volano stracci | Video (Di venerdì 11 dicembre 2020) Delirio di Gianfranco Librandi e rissa con Giovanni Donzelli a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 10 dicembre. Il deputato di Italia Viva, come sempre, si spendeva in favore dell'immigrazione indiscriminata. Nel dettaglio, spiega che gli immigrati africani "vengono da un paese più povero del nostro e cercano di ottenere un posto di lavoro e condizioni migliori", premette. Dunque, lo sfregio a Donzelli di Fratelli d'Italia: "Per il momento - riprende Librandi -. Perché l'Africa è il futuro, il Pil cresce del 5%, e i tuoi nipoti, caro Donzelli, andranno anche loro con lo spick and span a pulire i cessi dei neri", sparacchia. Secca la replica: "Intanto vacci te Librandi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Delirio di Gianfrancoe rissa con Giovannia Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 10 dicembre. Il deputato di Italia Viva, come sempre, si spendeva in favore dell'immigrazione indiscriminata. Nel dettaglio, spiega che gli immigrati africani "vengono da un paese più povero del nostro e cercano di ottenere un posto di lavoro e condizioni migliori", premette. Dunque, lo sfregio adi Fratelli d'Italia: "Per il momento - riprende-. Perché l'Africa è il futuro, il Pil cresce del 5%, e i, caro, andranno anche loro con lo spick and span a pulire i cessi dei", sparacchia. Secca la replica: "Intanto vacci te, ...

