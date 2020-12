golf | US Open azzurre in difficoltà

CorradoErre : #GOLFTV Le 164 gare hanno fruttato 1 vittoria (Renato al British Masters), 2 secondi posti (Lapo al Golf Dubai Cham… - Dtti_digitale : Il grande golf al femminile arriva su Sky, con uno degli eventi più attesi, l’edizione 2020 dello US Women’s Open,… -

Ultime Notizie dalla rete : golf Open

QUOTIDIANO.NET

Partenza in salita per le nostre tre portacolori nel quarto major stagionale. Al comando Amy Olson, mentre sono in ritardo le protagoniste più attese ...Partenza in salita per la 24enne Jing Yan. In vetta al momento l'americana Amy Olson (con tanto di hole-in-one). Indietro le tre azzurre in gara.