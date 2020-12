Gaia Zorzi sta per entrare nel Gf Vip? “prontissima”, i fan “ci fai volare” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Gaia Zorzi sarebbe stata annunciata come prossima concorrente del Gf Vip, la sorella di Tommaso sembra aver accettato la proposta inaspettata, risponde ironicamente ai fan increduli La sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, ha detto di essere “prontissima” per essere una delle nuove concorrenti nella prossima edizione del Gf Vip, ormai i telespettatori, affezionatissimi a Tommaso, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 11 dicembre 2020)sarebbe stata annunciata come prossima concorrente del Gf, la sorella di Tommaso sembra aver accettato la proposta inaspettata, risponde ironicamente ai fan increduli La sorella di Tommaso, ha detto di essereper essere una delle nuove concorrenti nella prossima edizione del Gf, ormai i telespettatori, affezionatissimi a Tommaso, L'articolo proviene da Leggilo.org.

mystycante : @zorzi_gaia Fantasy. Cult e più realistico a questo punto. - AtlantisProm : @viperlando @zorzi_gaia Il tizio che ha detto queste cose la chiama al telefono per questo non dice nulla su di lui ?????????? - downeyjessevans : @zorzi_gaia Ti consiglio 'The devil all the time' - lafleurtoxique : QUALCUNO DICA A GAIA ZORZI DI SPIEGARE IN OLANDESE COME SI VOTA AL TELEVOTO FLASH ?????????? #GFVIP - xbrsmile : gaia zorzi io ti amo alla follia #gfivp -