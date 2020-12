Dune, Denis Villeneuve contro l'uscita in streaming: "Warner potrebbe aver ucciso il franchise" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Denis Villeneuve pubblica su Variety un duro intervento contro Warner Bros e la scelta di distribuire Dune in streaming in contemporanea con l'uscita nelle sale accusando lo studio di aver ucciso il suo franchise. Dopo Christopher Nolan, la voce di un altro autore si leva contro Warner Bros. e la scelta di far uscire i titoli di punta in streaming su HBO Max in contemporanea al cinema: si tratta del regista di Dune, Denis Villeneuve, secondo cui questa mossa potrebbe aver ucciso il suo franchise potenziale. Denis ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020)pubblica su Variety un duro interventoBros e la scelta di distribuireinin contemporanea con l'nelle sale accusando lo studio diil suo. Dopo Christopher Nolan, la voce di un altro autore si levaBros. e la scelta di far uscire i titoli di punta insu HBO Max in contemporanea al cinema: si tratta del regista di, secondo cui questa mossail suopotenziale....

Il regista, proprio come Nolan prima di lui, non ha affatto digerito la decisione di Warner di distribuire anche in streaming il suo film.

James Gunn e Denis Villeneuve contrari allo streaming

Christopher Nolan è stato un facile profeta: la politica di distribuzione scelta dalla Warner Bros. per tutto l’anno 2021 non è andata molto a genio ad alcuni dei registi dei più importanti film che l ...

