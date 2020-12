Dl Natale, Governo apre a deroghe sugli spostamenti: Parlamento se ne assuma la responsabilità (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Governo apre a deroghe al Dl Natale sugli spostamenti tra Comuni nei giorni di festa ma chiede al Parlamento di assumersene la responsabilità. È il messaggio lanciato dal presidente del Consiglio Conte nel corso di una conferenza stampa da Bruxelles, dove si trova per partecipare al Consiglio europeo: “Chi vive in una grande città e ha i congiunti prossimi ha la possibilità di muoversi. Chi è in paesini più piccoli, può avere qualche difficoltà. Se il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni sui Comuni più piccoli, in un raggio chilometrico contenuto, torneremo su questo punto. Il Parlamento è sovrano. Ma grande cautela in qualsiasi eccezione”. Ma ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ilal Dltra Comuni nei giorni di festa ma chiede aldi assumersene la. È il messaggio lanciato dal presidente del Consiglio Conte nel corso di una conferenza stampa da Bruxelles, dove si trova per partecipare al Consiglio europeo: “Chi vive in una grande città e ha i congiunti prossimi ha la possibilità di muoversi. Chi è in paesini più piccoli, può avere qualche difficoltà. Se il, assumendosene tutta la, vuole introdurre eccezioni sui Comuni più piccoli, in un raggio chilometrico contenuto, torneremo su questo punto. Ilè sovrano. Ma grande cautela in qualsiasi eccezione”. Ma ...

