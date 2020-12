Disservizi del programma Cashback: ecco cos’è successo con la App IO (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con il Natale alle porte e la corsa ai regali, si parla sempre di più del cosiddetto “Cashback di Natale”, programma che prevede il diritto al rimborso del 10% su un massimale di spesa fino a 1.500€ (ovvero massimo 150€). Le condizioni per ottenere il rimborso, sono un minimo di 10 acquisti con pagamento tacciabile e, requisito obbligatorio e vincolante, è il pagamento stesso effettuato con moneta elettronica perciò con carte di credito, carte di debito e bancomat. Il servizio è stato avviato l’8 dicembre e il relativo termine di scadenza cadrà in data 31 dicembre. Costituisce una misura ideata dal Governo per incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali e combattere, di conseguenza, l’evasione fiscale. Le carte di pagamento digitali, il cui utilizzo abbiamo precisato “fondamentale” per il diritto al rimborso, si differenziano tra loro per varie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con il Natale alle porte e la corsa ai regali, si parla sempre di più del cosiddetto “di Natale”,che prevede il diritto al rimborso del 10% su un massimale di spesa fino a 1.500€ (ovvero massimo 150€). Le condizioni per ottenere il rimborso, sono un minimo di 10 acquisti con pagamento tacciabile e, requisito obbligatorio e vincolante, è il pagamento stesso effettuato con moneta elettronica perciò con carte di credito, carte di debito e bancomat. Il servizio è stato avviato l’8 dicembre e il relativo termine di scadenza cadrà in data 31 dicembre. Costituisce una misura ideata dal Governo per incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali e combattere, di conseguenza, l’evasione fiscale. Le carte di pagamento digitali, il cui utilizzo abbiamo precisato “fondamentale” per il diritto al rimborso, si differenziano tra loro per varie ...

