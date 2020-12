Diego, la domenica della rabona (Di venerdì 11 dicembre 2020) Fosti solo con un’illusione e una dannazione, e la banda che s’aggrappava ai tuoi successi e ai tuoi soldi, alla tua vita notturna, e scivolasti nello stordimento traditore. Solo ti ritrovasti a 22 anni, fra compagni di gioco gelosi e avversari che miravano alle gambe perché eri costato 15 miliardi ma non dovevi sentirti il padrone del mondo a Barcellona. Nessuno ti amò. Fosti solo, schiacciato da un’attenzione pesante, pressato da amicizie stolte, stordito da compagnie allegre, non più bambino di Villa Fiorito e non ancora uomo da fronteggiare la vita. Il gioco diventò vizio. Dicesti un giorno: “Quando uno ci si trova, vorrebbe dire di no, ma finisce col sentire se stesso che dice di sì. Ti illudi di riuscire a dominarlo, di venirne fuori, e poi le cose si complicano”. Furono una tregua, una speranza, una felicità vera quando spuntò all’orizzonte la città di un altro mare dove li ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Fosti solo con un’illusione e una dannazione, e la banda che s’aggrappava ai tuoi successi e ai tuoi soldi, alla tua vita notturna, e scivolasti nello stordimento traditore. Solo ti ritrovasti a 22 anni, fra compagni di gioco gelosi e avversari che miravano alle gambe perché eri costato 15 miliardi ma non dovevi sentirti il padrone del mondo a Barcellona. Nessuno ti amò. Fosti solo, schiacciato da un’attenzione pesante, pressato da amicizie stolte, stordito da compagnie allegre, non più bambino di Villa Fiorito e non ancora uomo da fronteggiare la vita. Il gioco diventò vizio. Dicesti un giorno: “Quando uno ci si trova, vorrebbe dire di no, ma finisce col sentire se stesso che dice di sì. Ti illudi di riuscire a dominarlo, di venirne fuori, e poi le cose si complicano”. Furono una tregua, una speranza, una felicità vera quando spuntò all’orizzonte la città di un altro mare dove li ...

