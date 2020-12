Covid, curva in discesa: calano gli attualmente positivi. Ancora tre morti nelle ultime 24ore (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a calare nel Casertano il numero delle persone attualmente positive: sono 9040, 576 in meno di ieri, complice le 838 persone guarite nelle ultime 24 ore a fronte di 267 nuovi contagiati. Cala anche il rapporto tra tamponi e positivi, che si attesta al 9% (2943 i test effettuati, ieri l’indice superava il10%). Tre persone sono morte nell’ultime 24 ore, 325 da inizio pandemia. Il report giornaliero dell’Asl di Caserta conferma dunque la discesa della curva dei contagi, che si registra ormai da oltre due settimane, con numeri nei singoli comuni Ancora alti ma in costante diminuzione. E’ Aversa oggi la città con più persone attualmente positive (626) al Covid in provincia, mentre ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a calare nel Casertano il numero delle personepositive: sono 9040, 576 in meno di ieri, complice le 838 persone guarite24 ore a fronte di 267 nuovi contagiati. Cala anche il rapporto tra tamponi e, che si attesta al 9% (2943 i test effettuati, ieri l’indice superava il10%). Tre persone sono morte nell’24 ore, 325 da inizio pandemia. Il report giornaliero dell’Asl di Caserta conferma dunque ladelladei contagi, che si registra ormai da oltre due settimane, con numeri nei singoli comunialti ma in costante diminuzione. E’ Aversa oggi la città con più personepositive (626) alin provincia, mentre ...

