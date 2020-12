Covid-19, la stretta svedese per Natale? Un sms a tutta la popolazione: 'Fate attenzione'" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mentre in Europa diversi governi stanno disponendo strette per il periodo di dicembre con coprifuochi, divieti di viaggiare tra regioni o addirittura comuni, chiusure anticipate dei ristoranti e così ... Leggi su europa.today (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mentre in Europa diversi governi stanno disponendo strette per il periodo di dicembre con coprifuochi, divieti di viaggiare tra regioni o addirittura comuni, chiusure anticipate dei ristoranti e così ...

FerrovieInfo : ?? Stretta sui controlli. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Napoli #Campania #11dicembre ?? - TodayEuropa : #Attualità #Network Covid-19, la stretta svedese per Natale? Un sms a tutta la popolazione: 'Fate attenzione'… - fisco24_info : Il Covid non risparmia i Paesi virtuosi: 30mila casi in Germania, esercito a Seul: Quasi 30mila nuovi casi in Germa… - peterkama : Multe da 400 a mille euro per chi aggira i divieti anti Covid per Natale. L'avvocato e costituzionalista Celotto: “… - Notiziedi_it : Covid, in Campania curva contagi in calo. Stretta su spostamenti e dal 20 dicembre regione in zona gialla -