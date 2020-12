Commenti live Grande Fratello Vip, giorno 88. Uno spazio vostro per commentare il programma (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuovo giorno di diretta e nuova opportunità per voi di lasciare Commenti live sul Grande Fratello Vip 5. In questa pagina siete liberi di esprimere le vostre opinioni, in maniera civile, sulle dinamiche e sui comportamenti dei protagonisti della trasmissione; volendo, potete anche interagire tra di voi, scambiandovi pareri e impressioni sul programma televisivo. I Commenti sul Grande Fratello saranno letti da tutti gli utenti che visiteranno la pagina, e anche loro avranno modo di commentare o rispondere a un’opinione con cui si trovano d’accordo o verso la quale nutrono delle perplessità. Che aspettate dunque? Non fatevi scappare questa ghiotta occasione: potrete esprimere liberamente il vostro ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuovodi diretta e nuova opportunità per voi di lasciaresulVip 5. In questa pagina siete liberi di esprimere le vostre opinioni, in maniera civile, sulle dinamiche e sui comportamenti dei protagonisti della trasmissione; volendo, potete anche interagire tra di voi, scambiandovi pareri e impressioni sultelevisivo. Isulsaranno letti da tutti gli utenti che visiteranno la pagina, e anche loro avranno modo dio rispondere a un’opinione con cui si trovano d’accordo o verso la quale nutrono delle perplessità. Che aspettate dunque? Non fatevi scappare questa ghiotta occasione: potrete esprimere liberamente il...

tuttopuntotv : Una pagina su Tutto TV dove potete commentare in libertà una nuova giornata del #gfvip ?? ?? - __sogolden__ : RT @sotainisosmol: Ma veramente basta, ma è normale entrare nell' hashtag e non trovare commenti sul live ma su sta ship. Poi vi offendete… - sotainisosmol : Ma veramente basta, ma è normale entrare nell' hashtag e non trovare commenti sul live ma su sta ship. Poi vi offen… - Appneaa : #GREGORELLI esiste 1# dove si commenta il live e la vita di Pier in casa (per chi vuole recuperare) senza dover le… - ISabotatore : Ma voi ve le immaginate le audizioni senza Ale? Perché ok nei live alla fine il presentatore passa in secondo piano… -