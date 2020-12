Calcio, Sassuolo-Benevento 1-0: emiliani di rigore con Berardi, i giallo-rossi non sfruttano il vantaggio numerico (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Sassuolo fa suo, non senza fatica, il primo anticipo dell’undicesimo turno della Serie A 2020-2021 e sale, momentaneamente, al secondo posto della classifica. Gli emiliani, infatti, piegano per 1-0 un Benevento davvero generoso quanto sfortunato perchè, ai punti, i giallo-rossi avrebbero probabilmente meritato il pareggio al Mapei Stadium. La sfida, invece, viene decisa da un rigore di Berardi dopo appena otto giri di lancette, con gli ospiti che hanno sfiorato il pareggio in diverse occasioni fino all’ultimo respiro, ma trovandosi sempre contro un super-Consigli. La classifica ora vede il Sassuolo a quota 22 punti, a meno 4 dalla capolista Milan, mentre le “Streghe”, rimangono al tredicesimo posto a quota 11, con 5 lunghezze sulla zona ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilfa suo, non senza fatica, il primo anticipo dell’undicesimo turno della Serie A 2020-2021 e sale, momentaneamente, al secondo posto della classifica. Gli, infatti, piegano per 1-0 undavvero generoso quanto sfortunato perchè, ai punti, iavrebbero probabilmente meritato il pareggio al Mapei Stadium. La sfida, invece, viene decisa da undidopo appena otto giri di lancette, con gli ospiti che hanno sfiorato il pareggio in diverse occasioni fino all’ultimo respiro, ma trovandosi sempre contro un super-Consigli. La classifica ora vede ila quota 22 punti, a meno 4 dalla capolista Milan, mentre le “Streghe”, rimangono al tredicesimo posto a quota 11, con 5 lunghezze sulla zona ...

