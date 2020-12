Brexit, no deal piu' vicino (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sempre piu' remota la possibilita' di trovare un accordo sul libero scambio tra l'Ue ed il Regno Unito. Le divergenze tra le parti restano profonde e ci si avvicina alla nuova scadenza, fissata per ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sempre piu' remota la possibilita' di trovare un accordo sul libero scambio tra l'Ue ed il Regno Unito. Le divergenze tra le parti restano profonde e ci si avvicina alla nuova scadenza, fissata per ...

Agenzia_Ansa : #Brexit Johnson: 'Il no deal è a un passo, prepariamoci' #ANSA - SkyTG24 : Brexit, Johnson: il no deal con l'Ue è a un passo, prepariamoci - RaiNews : Il premier britannico rifiuterà le 'oltraggiose' richieste #UE delle ultime ore. Johnson potrebbe poi annunciare ch… - carlogubi : RT @davcarretta: #Brexit: due parole su possibilità 'deal' o 'no deal' Tutto si gioca sul level playing field. L'Ue ha raggiunto i limiti… - davcarretta : #Brexit: due parole su possibilità 'deal' o 'no deal' Tutto si gioca sul level playing field. L'Ue ha raggiunto i… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit deal Brexit: deal o no-deal? L'economia britannica a un bivio AGI - Agenzia Italia Brexit: probabile divorzio senza intesa

Sterlina a picco nei confronti di Euro e Dollaro nelle ultime sedute. Si fa strada l’ipotesi di una separazione senza accordi commerciali tra il Regno Unito e la Ue. A confermarlo è un funzionario Ue ...

Brexit, Johnson: "Adotteremo l'opzione di accordo commerciale simile a quello tra Australia e Ue"

