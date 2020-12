Assunzioni medici e infermieri Covid: bando al via, ecco i requisiti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Assunzioni medici e infermieri: circa 20mila posti nel complesso saranno messi a bando in vista del piano per la vaccinazione anti Covid della popolazione italiana, ad affermarlo è stato il commissario straordinario all’epidemia Domenico Arcuri. Segui Termometro Politico su Google News Assunzioni medici e infermieri: si comincia con 16mila posti Assunzioni medici e infermieri: almeno 3mila posti per i primi e 13mila per i secondi saranno messi a bando già a inizio anno, seguirà una selezione con in palio altre 4mila posizioni circa per personale amministrativo. In vista dell’inizio della campagna di vaccinazione anti-Covid di massa, quindi, ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 11 dicembre 2020): circa 20mila posti nel complesso saranno messi ain vista del piano per la vaccinazione antidella popolazione italiana, ad affermarlo è stato il commissario straordinario all’epidemia Domenico Arcuri. Segui Termometro Politico su Google News: si comincia con 16mila posti: almeno 3mila posti per i primi e 13mila per i secondi saranno messi agià a inizio anno, seguirà una selezione con in palio altre 4mila posizioni circa per personale amministrativo. In vista dell’inizio della campagna di vaccinazione anti-di massa, quindi, ...

