X Factor 2020 | Finale Vincitore Casadilego! Alessandro Cattelan piange dopo l' addio

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Xlive show: diretta,e ospiti 10 dicembre. Chi trionferà tra Blind, Casadilego, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmelade.

Casadilego è il vincitore di X Factor 2020. La classifica finale di X Factor 2020 vede al primo posto Casadilego, Little Pieces of Marmelade al secondo posto, Blind al terzo posto. NAIP è stato ...I due sul palco sono una coppia affiatatissima e veramente divertente. N.A.I.P. non è esattamente il favorito di questa edizione, ma le sorprese a X Factor 2020 sono sempre dietro l’angolo. A chiudere ...