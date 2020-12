"Voglio capire una cosa: siete pronti al patatrac?". La Merlino "stana" Serracchiani e Pd: crisi, un'imbarazzata conferma | Video (Di giovedì 10 dicembre 2020) "Conte non può decidere tutto da solo". Debora Serracchiani del Pd, ospite di L'aria che tira su La7, viene "stanata" da Myrta Merlino, che legge un suo virgolettato nel pezzo di retroscena di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. La Serracchiani è un po' in imbarazzo e non può negare: "Il nostro capogruppo Graziano Delrio ieri è stato molto chiaro, al Pd interessa partecipare alle decisioni, abbiamo chiesto dei tavoli che purtroppo sono fermi. Il presidente Conte deve prendere in mano la situazione, guidando la maggioranza ma rendendosi conto che ha bisogno di far partecipare in ogni decisione questa maggioranza, soprattutto sul Recovery Fund". "Di fatto avete mandato avanti Matto Renzi, che ama metterci la faccia - commenta la Merlino -, ma Voglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) "Conte non può decidere tutto da solo". Deboradel Pd, ospite di L'aria che tira su La7, viene "ta" da Myrta, che legge un suo virgolettato nel pezzo di retroscena di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Laè un po' in imbarazzo e non può negare: "Il nostro capogruppo Graziano Delrio ieri è stato molto chiaro, al Pd interessa partecipare alle decisioni, abbiamo chiesto dei tavoli che purtroppo sono fermi. Il presidente Conte deve prendere in mano la situazione, guidando la maggioranza ma rendendosi conto che ha bisogno di far partecipare in ogni decisione questa maggioranza, soprattutto sul Recovery Fund". "Di fatto avete mandato avanti Matto Renzi, che ama metterci la faccia - commenta la-, ma...

