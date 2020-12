Uomini e donne | la diretta del 10 dicembre 2020 con le news e i video dalla puntata

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo ladi ieri disu Gemma e Maurizio, anche oggi, giovedì 10, i protagonisti del Trono Over tornano in onda su Canale 5. E, dunque, su “Tutto.tv”, riparte laweb con le ultimesul programma e idalle pagine social legate alla fortunata trasmissione con Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni sullaodierna, dalle ore 14.45 di oggi pomeriggio i fan didovrebbero scoprire le ultimissime notizie sulla dama del Trono Over Valentina, adesso alle prese con le rivelazioni del cavaliere Maurizio. Ricordiamo, quindi, che anche l’intero appuntamento di questo giovedì di, oltre che in “live-blogging” qui ...