Uccisa a calci durante il lockdown, prove certe: compagno a giudizio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Picchiata a calci di così violentemente da provocarle la rottura della milza. Lucia Caiazza morì per “rottura, lacerazione traumatica, della milza” con un conseguente “shock emorragico irreversibile”. Il gip di Napoli Nord Vincenzo Saladino ha disposto il giudizio immediato per Vincenzo Garzia, il 47enne di Arzano (Napoli) arrestato con l’accusa di avere ucciso la compagna di 52 anni, picchiata in casa tra il 4 e il 10 maggio, nel lockdown e morta il 14 maggio nell’ospedale di Frattamaggiore (Napoli), malgrado un intervento chirurgico di asportazione della milza. Inizialmente i dolori che attanagliavano Lucia vennero attribuiti a un incidente stradale avvenuto l’11 aprile, mentre era in auto con la sorella. Una morte che, per motivi temporali, non poteva essere riconducibile, secondo i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Picchiata adi così violentemente da provocarle la rottura della milza. Lucia Caiazza morì per “rottura, lacerazione traumatica, della milza” con un conseguente “shock emorragico irreversibile”. Il gip di Napoli Nord Vincenzo Saladino ha disposto ilimmediato per Vincenzo Garzia, il 47enne di Arzano (Napoli) arrestato con l’accusa di avere ucciso la compagna di 52 anni, picchiata in casa tra il 4 e il 10 maggio, nele morta il 14 maggio nell’ospedale di Frattamaggiore (Napoli), malgrado un intervento chirurgico di asportazione della milza. Inizialmente i dolori che attanagliavano Lucia vennero attribuiti a un incidente stradale avvenuto l’11 aprile, mentre era in auto con la sorella. Una morte che, per motivi temporali, non poteva essere riconducibile, secondo i ...

