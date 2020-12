Trovati in casa con quasi un etto di marijuana: nei guai una coppia di Olbia (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Visited 172 times, 172 visits today) Notizie Simili: Incendio in una falegnameria di Olbia, ma spente le… Via vai dalla villetta Pittolongu, era il cuore… coppia di fidanzati di Olbia ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Visited 172 times, 172 visits today) Notizie Simili: Incendio in una falegnameria di, ma spente le… Via vai dalla villetta Pittolongu, era il cuore…di fidanzati di...

caltalive : I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Gela, in esecuzione di attività di polizia giudiziaria delegata d… - TfnWeb : Guardia di Finanza: sequestrati 64 reperti archeologici trovati a casa di un professionista gelese - FanariNella : RT @GianLuigiDiana4: @borghi_claudio Questi scappati di casa vivono nella bolla in cui si sono trovati per caso e credono che quella sia la… - PalermoToday : Blitz allo Zen, 'erba' e 'fumo' trovati in casa e dentro un furgone: due arresti - fuoripostoluogo : Intanto a casa mia sono spariti dei documenti e malgrado abbia ribaltato letteralmente casa non li ho trovati ????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovati casa Olbia, trovati in casa con quasi un etto di marijuana: nei guai una coppia Gallura Oggi Arezzo, minaccia il medico: in casa gli trovano armi bianche (anche una balestra) e pistole a gas, denunciato paziente

Da anni minacciava il medico , che alla fine si è rivolto ai carabinieri. E dopo la denuncia querela, l'autore dei messaggi minatori ...

Recensione Corsair HS75 XB Wireless: le cuffie Dolby Atmos pensate per Xbox

Lo scorso ottobre Corsair ha annunciato le nuove HS75 XB, un paio di cuffie da gaming dedicate espressamente alle console di nuova generazione di casa Microsoft Xbox Series X e Series S. Nelle ultime ...

Da anni minacciava il medico , che alla fine si è rivolto ai carabinieri. E dopo la denuncia querela, l'autore dei messaggi minatori ...Lo scorso ottobre Corsair ha annunciato le nuove HS75 XB, un paio di cuffie da gaming dedicate espressamente alle console di nuova generazione di casa Microsoft Xbox Series X e Series S. Nelle ultime ...