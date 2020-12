"Tra 10 minuti muori" urlato al paziente in fin di vita. Operatore del 118 conferma: "Al Moscati ho visto troppe cose difficili da raccontare. Ecco quali" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un dipendente dell'ospedale di Taranto confererma la veridicità delle denunce arrivate dai parenti delle vittime. Lo fa in anonimato a Repubblica, per tutelarsi, ma si rende disponibile a conferire con la magistratura. "Per una questione di giustizia", spiega Leggi su repubblica (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un dipendente dell'ospedale di Taranto confererma la veridicità delle denunce arrivate dai parenti delle vittime. Lo fa in anonimato a Repubblica, per tutelarsi, ma si rende disponibile a conferire con la magistratura. "Per una questione di giustizia", spiega

VittorioSgarbi : Perché tanta crudeltà? - repubblica : 'Tra dieci minuti muori': così il medico al paziente Covid in fin di vita. Maltrattamenti e furti ai defunti nell'i… - teatrolafenice : ?? Tra 10 minuti siamo in onda su @mezzo_tv. In palinsesto 'Ottone in Villa' di Vivaldi, prima Opera ad andare in sc… - LaSociofobica : RT @SonoElfo: Mia madre: 'sto uscendo, mi raccomando spegni il forno tra 20 minuti' Io: ' ok, va bene' Mia madre appena torna a casa 2 or… - 65patti : RT @repubblica: 'Tra 10 minuti muori' urlato al paziente in fin di vita. Operatore del 118 conferma: 'Al Moscati ho visto troppe cose diffi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra minuti Tra minuti di cottura scritti in grande e ricette-gioco, la pasta si rinnova La Repubblica METEO – Grossa TROMBA MARINA al largo di Camerota, in Campania: paura e stupore tra la popolazione

Correnti umide alla conquista del Mediterraneo Sono ormai due settimane che sulla nostra Penisola assistiamo a condizioni meteo di generale instabilità, portate in Italia dall\'affondo continuo ?

Napoli-Real Sociedad, Osimhen fa sentire la sua voce ai compagni di squadra

Victor Osimhen, ancora infortunato, attraverso i social ha voluto incoraggiare i compagni di squadra che sfideranno la Real Sociedad.

Correnti umide alla conquista del Mediterraneo Sono ormai due settimane che sulla nostra Penisola assistiamo a condizioni meteo di generale instabilità, portate in Italia dall\'affondo continuo ?Victor Osimhen, ancora infortunato, attraverso i social ha voluto incoraggiare i compagni di squadra che sfideranno la Real Sociedad.