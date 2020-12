Terapie intensive e indice Rt: problema Lombardia (Di giovedì 10 dicembre 2020) “La discesa dei ricoveri in terapia intensiva in Lombardia è più lenta del previsto e di quanto sperassimo: pensavamo di arrivare a 500 letti verso Natale (il dato del 10 dicembre indica 748 ricoveri totali in intensiva, ndr), ma con quest’andamento avremo bisogno di più tempo”. A dirlo all’HuffPost è Antonio Pesenti, primario di Anestesia e rianimazione del Policlinico di Milano e coordinatore delle Terapie intensive della Lombardia. “Al contrario di quello che è successo nel mese di aprile quando, in lockdown totale, la discesa fu più rapida - sottolinea Pesenti - oggi i numeri calano lentamente. La mia preoccupazione è per ciò che succederà con l’arrivo del Natale e che dipenderà in gran parte dal comportamento dei cittadini”. Una situazione, quella lombarda, che suscita attenzione soprattutto alla vigilia del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) “La discesa dei ricoveri in terapia intensiva inè più lenta del previsto e di quanto sperassimo: pensavamo di arrivare a 500 letti verso Natale (il dato del 10 dicembre indica 748 ricoveri totali in intensiva, ndr), ma con quest’andamento avremo bisogno di più tempo”. A dirlo all’HuffPost è Antonio Pesenti, primario di Anestesia e rianimazione del Policlinico di Milano e coordinatore delledella. “Al contrario di quello che è successo nel mese di aprile quando, in lockdown totale, la discesa fu più rapida - sottolinea Pesenti - oggi i numeri calano lentamente. La mia preoccupazione è per ciò che succederà con l’arrivo del Natale e che dipenderà in gran parte dal comportamento dei cittadini”. Una situazione, quella lombarda, che suscita attenzione soprattutto alla vigilia del ...

HuffPostItalia : Covid, Svezia al collasso: a Stoccolma terapie intensive piene al 99% - Adnkronos : #Covid #Svezia, l'allarme: 'A Stoccolma terapie intensive piene al 99%' - fattoquotidiano : “A Stoccolma terapie intensive piene al 99%”, l’allarme del direttore sanitario in Svezia: “Ci serve aiuto, basta r… - alessita_1994 : RT @riccardoVeron: Covid, Svezia al collasso: a Stoccolma terapie intensive piene al 99%....Ma questi non erano quelli bravi???? - okwlor : RT @riccardoVeron: Covid, Svezia al collasso: a Stoccolma terapie intensive piene al 99%....Ma questi non erano quelli bravi???? -