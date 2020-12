Scappa durante una passeggiata sul Grappa, ritrovata la cucciola Maya (Di giovedì 10 dicembre 2020) È stata rintracciata e recuperata dal Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa Maya, l'husky di due anni Scappata ieri durante una passeggiata sul Monte Grappa. Mentre con una coppia di Padova si ... Leggi su trevisotoday (Di giovedì 10 dicembre 2020) È stata rintracciata e recuperata dal Soccorso alpino della Pedemontana del, l'husky di due annita ieriunasul Monte. Mentre con una coppia di Padova si ...

qualcoono : perché durante la seconda ora mi scappa sempre l cacca - EnzoQuareEQ7 : RT @launellGb: Se uno deve andare in un altro comune durante il #Natale può sempre dire che scappa dalla guerra; per i #migranti funziona.… - LeonaJazz : RT @launellGb: Se uno deve andare in un altro comune durante il #Natale può sempre dire che scappa dalla guerra; per i #migranti funziona.… - maretegge : RT @launellGb: Se uno deve andare in un altro comune durante il #Natale può sempre dire che scappa dalla guerra; per i #migranti funziona.… - francienz146 : RT @launellGb: Se uno deve andare in un altro comune durante il #Natale può sempre dire che scappa dalla guerra; per i #migranti funziona.… -

Ultime Notizie dalla rete : Scappa durante Scappa durante una passeggiata sul Grappa, ritrovata la cucciola Maya TrevisoToday Salvata Maya, l'husky di due anni scappata ieri sul Grappa: intervento con i droni

Pieve del Grappa - È stata rintracciata e recuperata dal Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa Maya, l'husky di due anni scappata ieri durante una passeggiata sul ...

Recuperata Maya sul Monte Grappa

È stata rintracciata e recuperata dal Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa Maya, l’husky di due anni scappata ieri durante una passeggiata sul Monte Grappa. Mentre con una coppia di Padova si ...

Pieve del Grappa - È stata rintracciata e recuperata dal Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa Maya, l'husky di due anni scappata ieri durante una passeggiata sul ...È stata rintracciata e recuperata dal Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa Maya, l’husky di due anni scappata ieri durante una passeggiata sul Monte Grappa. Mentre con una coppia di Padova si ...