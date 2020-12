Quando saranno i funerali di Paolo Rossi: luogo, data e orario (Di giovedì 10 dicembre 2020) Quando si terranno i funerali di Paolo Rossi? L’addio all’eroe del Mondiale 1982 sarà celebrato sabato (12 dicembre 2020) mattina nel Duomo di Vicenza, la città che ha cambiato il corso della sua carriera e che ha trascinato in Serie A. “Stiamo cercando di capire come organizzare un evento di tale portata in questo momento”, ha detto il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Camera ardente Da questa mattina la salma di Paolo Rossi è all’obitorio dell’ospedale Le Scotte di Siena, dove era ricoverato dopo l’aggravamento della malattia che gli era stata diagnosticata nella scorsa primavera. La camera ardente è stata allestita all’interno della struttura, ma seguendo le disposizioni di contenimento del coronavirus è aperta soltanto a parenti e amici stretti. Domani il trasferimento a ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020)si terranno idi? L’addio all’eroe del Mondiale 1982 sarà celebrato sabato (12 dicembre 2020) mattina nel Duomo di Vicenza, la città che ha cambiato il corso della sua carriera e che ha trascinato in Serie A. “Stiamo cercando di capire come organizzare un evento di tale portata in questo momento”, ha detto il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Camera ardente Da questa mattina la salma diè all’obitorio dell’ospedale Le Scotte di Siena, dove era ricoverato dopo l’aggravamento della malattia che gli era stata diagnosticata nella scorsa primavera. La camera ardente è stata allestita all’interno della struttura, ma seguendo le disposizioni di contenimento del coronavirus è aperta soltanto a parenti e amici stretti. Domani il trasferimento a ...

gemdechavez : RT @TommasoZorzi4: Comunque se domani esce Stefania, io prego gentilmente le brasiliane di far fuori sia Tommaso e Mtr quando saranno in no… - Arcvtic : Alfonso Signorini quando Francesco ed Elisabetta sono usciti: “È inutile che gioite tanto le feste le passeremo com… - chrcapuano : RT @ErmannoKilgore: Per due annetti stipendio pieno e poltrona assicurata, saranno i maggiori sponsor del governo #Conte, mi preoccuperò qu… - citynowit : 'Stop dei lavori fin quando le nostre richieste non saranno ascoltate'. Il flash mob al Tribunale di #Palmi - alessiolasta : Quando prevale il buon senso #DPCMnatale #COVID19 -