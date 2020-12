PS5 in cima alle ricerche di Google

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 10 dicembre 2020) A svettare sulleè la console di Sony: PS5 scavalca tutti gli altri prodotti di prima necessità dettati dalla pandemia Parte del contesto che ha caratterizzato l’uscita di PS5 è l’anno, come dimostrano ledidegli ultimi dodici mesi. Le stringhe di testo più cercate consistono in “dove comprare” seguito dai vari prodotti di prima necessità, come ad esempio la carta igienica, le mascherine e anche i vari igienizzanti per mani. Tuttavia, la console ammiraglia di Sony è riuscita nell’intento improbabile di superare tutti i prodotti citati, grazie anche al (poco benvenuto) influsso dei bagarini. Questi dati danno credito alla proclamazione di Sony: è davvero “il lancio più grande di sempre”. La scalata di PS5 sullediNon si tratta solo ...