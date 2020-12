Prime pagine quotidiani 11 dicembre: spostamenti tra Comuni e i lavori a Bruxelles (Di venerdì 11 dicembre 2020) Le Prime pagine dell’11 dicembre si dedicano a diversi argomenti, ma grande attenzione è posta sulla possibilità che ci si possa muovere tra Comuni diversi durante le feste natalizie. Spazio anche agli incontri che si stanno tenendo a Bruxelles. Le Prime pagine dei giornali nazionali Corriere della Sera: “Accordo Ue, 209 miliardi all’Italia” Il Corsera apre parlando dei lavori in corso a Bruxelles, che libereranno i 209 miliardi di Euro destinati all’Italia. Il Sole 24 ore: ”Da Bce 500 miliardi subito, nubi sulla ripresa” L’attenzione del giornale economico va sull’aumento di capitali portati a 500 miliardi di Euro dalla Banca centrale europea, flusso che interesserà le banche dei Paesi UE fino al marzo del 2022. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ledell’11si dedicano a diversi argomenti, ma grande attenzione è posta sulla possibilità che ci si possa muovere tradiversi durante le feste natalizie. Spazio anche agli incontri che si stanno tenendo a. Ledei giornali nazionali Corriere della Sera: “Accordo Ue, 209 miliardi all’Italia” Il Corsera apre parlando deiin corso a, che libereranno i 209 miliardi di Euro destinati all’Italia. Il Sole 24 ore: ”Da Bce 500 miliardi subito, nubi sulla ripresa” L’attenzione del giornale economico va sull’aumento di capitali portati a 500 miliardi di Euro dalla Banca centrale europea, flusso che interesserà le banche dei Paesi UE fino al marzo del 2022. La ...

Storia: Darwin, pagine autografe di 'L'origine delle specie' su internet per la prima volta

Londra, 10 dic. - (Adnkronos) - Due pagine originali della bozza manoscritta di "On the Origin of Species", il celeberrimo "L'origine delle specie" (1859) di Charles Darwin (1809 - 1882), sono arrivat ...

