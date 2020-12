Paolo Rossi: Platini 'un grande, andava veloce e capiva gioco' (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA, 10 DIC - "Paolo è stato un grande giocatore, un grande realizzatore, tutti ricordano il suo Mondiale del 1982. Abbiamo giocato tre stagioni insieme alla Juventus, dal 1982 al 1985, e abbiamo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA, 10 DIC - "è stato ungiocatore, unrealizzatore, tutti ricordano il suo Mondiale del 1982. Abbiamo giocato tre stagioni insieme alla Juventus, dal 1982 al 1985, e abbiamo ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - valeriolundini : Ciao. Cambio di programma. Stasera #UnaPezzaDiLundini NON andrà in onda per lo speciale su Paolo Rossi. Noi ci si v… - davideinno85 : RT @ClaMarchisio8: Raccontiamo ai nostri figli chi è Paolo Rossi. Perché no, non è solo un gioco. Ciao #Pablito eroe per sempre ?? https://t… -