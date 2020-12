Maradona eredità, è battaglia tra le ex compagne e ben 11 figli (Di giovedì 10 dicembre 2020) Da Diego Armando Maradona eredità e beni di lusso sono per ora senza un padrone. Le sue ex ed i rispettivi figli reclamano la loro parte. News Maradona eredità, il fuoriclasse argentino è scomparso lo scorso 25 novembre e già nei giorni immediatamente successivi alla sua morte è cominciata una dura battaglia legale. I suoi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Da Diego Armandoe beni di lusso sono per ora senza un padrone. Le sue ex ed i rispettivireclamano la loro parte. News, il fuoriclasse argentino è scomparso lo scorso 25 novembre e già nei giorni immediatamente successivi alla sua morte è cominciata una duralegale. I suoi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CDS – Battaglia per l’eredità di Diego Armando Maradona Articolo di Emanuele 6 Dicembre 2020, 13:40 Continuano le polemiche dopo la morte di Diego Armando Maradona.

"Maradona non aveva quasi più nulla sul conto in banca, se n'è andato in povertà". La rivelazione choc che sta generando clamore in Argentina e non solo è di Luis Ventura, giornalista argentino da...

