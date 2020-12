Lagarde rinvia la ripresa al 2022. I mercati non brindano per il bazooka di Natale (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’incertezza resta ancora “elevata”, l’impatto delle restrizioni della seconda ondata Covid sulle attività del quarto trimestre sarà “rilevante”, l’inflazione rimane “bassa in modo deludente”, e pertanto i rischi per l’economia sono ancora “al ribasso”. Al termine dell’ultimo Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea nell’anno segnato dal Covid, Christine Lagarde delinea un quadro fosco per l’eurozona. Il “regalo” di Natale dell’Eurotower, con ulteriori 500 miliardi di stimoli monetari, non ha fatto brindare particolarmente le piazze europee che hanno accentuato le perdite mentre la conferenza stampa era ancora in corso, per poi tentare un recupero nel finale di seduta. Perché le nuove misure annunciate da Lagarde erano largamente attese, e pertanto già scontate, ma soprattutto per una serie di messaggi poco incoraggianti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’incertezza resta ancora “elevata”, l’impatto delle restrizioni della seconda ondata Covid sulle attività del quarto trimestre sarà “rilevante”, l’inflazione rimane “bassa in modo deludente”, e pertanto i rischi per l’economia sono ancora “al ribasso”. Al termine dell’ultimo Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea nell’anno segnato dal Covid, Christinedelinea un quadro fosco per l’eurozona. Il “regalo” didell’Eurotower, con ulteriori 500 miliardi di stimoli monetari, non ha fatto brindare particolarmente le piazze europee che hanno accentuato le perdite mentre la conferenza stampa era ancora in corso, per poi tentare un recupero nel finale di seduta. Perché le nuove misure annunciate daerano largamente attese, e pertanto già scontate, ma soprattutto per una serie di messaggi poco incoraggianti ...

suprani_nicola : ...Mercato Trading e Segnali Operativi: Lagarde rinvia la ripresa al 2022. I mercati non b... - HuffPostItalia : Lagarde rinvia la ripresa al 2022. I mercati non brindano per il bazooka di Natale -