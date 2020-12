Incidenti di bellezza su Real Time: orari e puntate in streaming (Di giovedì 10 dicembre 2020) Incidenti di bellezza è un programma tv della categoria Reality che, dopo essere andato in onda nel 2014 e nel 2015, torna questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, con le prime puntate ancora in onda su Real Time. Il programma racconta le storie di uomini e donne che hanno subito danni durante trattamenti estetici, come operazioni sbagliate, guai con il botulino e tinte sbagliate. In questo format vediamo l’incontro tra questi pazienti e i migliori esperti di cosmesi al mondo che propongono una serie di rimedi aiutando, in ogni puntata, cinque personaggi rovinati dalle errate cure di mani sbagliate. Nomi dottori Incidenti di bellezza Il protagonista di Incidenti di bellezza è il dottor Vik Vijh e la sua equipe. Vik è uno ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 10 dicembre 2020)diè un programma tv della categoriaity che, dopo essere andato in onda nel 2014 e nel 2015, torna questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, con le primeancora in onda su. Il programma racconta le storie di uomini e donne che hanno subito danni durante trattamenti estetici, come operazioni sbagliate, guai con il botulino e tinte sbagliate. In questo format vediamo l’incontro tra questi pazienti e i migliori esperti di cosmesi al mondo che propongono una serie di rimedi aiutando, in ogni puntata, cinque personaggi rovinati dalle errate cure di mani sbagliate. Nomi dottoridiIl protagonista didiè il dottor Vik Vijh e la sua equipe. Vik è uno ...

Il giovedì sera alle 23:05 in onda Sos Chirurgia. Nella prima puntata si parlerà di tumore al seno e chirurgia estetica ...

Sos Chirurgia da questa sera su Real Time. Da questa sera alle ore 23.05 per ogni giovedì, canale 31 ddt e Sky 160 Giulio Basoccu torna in tv per Discovery Italia. Su ...

“Incidenti di bellezza” è lo show che fa incontrare i migliori esperti di cosmesi al mondo con le vittime di danni causati da mani inesperte o incompetenti. In ogni episodio i consulenti incontrano dei pazienti e ne esaminano le disavventure, offrendo consigli e indirizzandoli se necessario verso gli specialisti più adatti.

Tutte le informazioni su Incidenti di bellezza in onda su Discovery Real Time. Guida TV. Discovery Real Time. 10/12. Real Tv Incidenti di bellezza. Vai alla programmazione. Ripercorriamo i peggiori casi che il dottor Vik e gli esperti di "Incidenti di bellezza" hanno dovuto affrontare. ...

Tutte le informazioni su Incidenti di bellezza in onda su Discovery Real Time. ... Incidenti di bellezza. Vai alla programmazione. Vik è in difficoltà quando tenta di aiutare Belinda, 56 anni, a recuperare i lobi delle orecchie e a sistemare le cicatrici rimaste dopo un intervento chirurgico di lifting facciale andato male.

