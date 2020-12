Il Governo sugli spostamenti tra comuni | forse aperture | ma i medici avvertono…

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il premier ha aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità ditraa Natale. Al momento, è certo il divieto previsto per il 25, il 26 dicembre e il 1° gennaio di uscire dal Comune di residenza se non per comprovate esigenze ed emergenze. Tempo fa avevamo detto che Conte voleva trasformare alcune regioni rosse in arancioni seguendo i dati dei bollettinitraper motivi importanti, di emergenza o necessità L’Ansa ha raccolto voci su una probabile riflessione di Conte che potrebbe, secondo il giornale, portare a delle modifiche alle faq dell’ultimo decreto legge Covid. Si tratta delle domande e risposta che chiariscono quali comportamenti adottare durante il nuovo semi lockdown. Potrebbe essere aggiunta un’interpretazione estensiva ...

- Azione_it : "Si possono dare tutti i ristori di questa Terra, ma non bisogna pensare soltanto all'emergenza. Al Governo manca t…

“Il governo Conte pare essere finalmente pronto, dopo le sollecitazioni nostre come Lega e di Matteo Salvini, a rivedere le restrizioni sugli spostamenti tra comuni durante le festività natalizie". Lo ...Monitoraggio settimanale del Governo in linea con quello passato. Intensive occupate per il 37% del totale, Medicine a quota 52% ...CUNEO CRONACA - "Sugli spostamenti a Natale, Santo Stefano e Capodanno tra piccoli Comuni, sono convinto il dialogo possa portare a soluzioni nelle prossime ore. Per dare risposte alle comunità, in pa ...