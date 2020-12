Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi riscrivono l’inno d’Italia mentre si fanno il caffè (Di giovedì 10 dicembre 2020) Grande Fratello Vip: nella Casa più spiata d’Italia, il caffè diventa la base per riscrivere l’inno d’Italia, creando un duo comico inedito: Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Ecco che cosa scrivono. Grande Fratello Vip: il decaffeinato che diventa inno Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I disagi della stanza blu (@i disagi della stanza blu) Alla fine, il caffè diventa un modo per creare armonia all’interno della Casa. Infatti, nel reality show c’è un certo sollievo, dopo il mare di lacrime che si è versato. Infatti, Malgioglio ha pianto davanti a una fetta di panettone, dichiarando che non ne mangia ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020)Vip: nella Casa più spiata, ildiventa la base per riscrivere, creando un duo comico inedito:. Ecco che cosa scrivono.Vip: il decaffeinato che diventa inno Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I disagi della stanza blu (@i disagi della stanza blu) Alla fine, ildiventa un modo per creare armonia all’interno della Casa. Infatti, nel reality show c’è un certo sollievo, dopo il mare di lacrime che si è versato. Infatti, Malgioglio ha pianto davanti a una fetta di panettone, dichiarando che non ne mangia ...

