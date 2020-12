Geoparchi Unesco, primo semaforo verde per il Parco dell’Aspromonte e della Maiella (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Il quinto Consiglio dei geoparchi Unesco, l’organo tecnico di valutazione composto da esperti geologi provenienti da tutto il mondo, ha espresso parere favorevole, a seguito di un complesso negoziato condotto dal ministero dell’Ambiente, all’iscrizione di due nuovi parchi italiani, la Maiella e l’Aspromonte, nella rete globale dei geoparchi dell’Unesco. Si tratta del primo semaforo verde per la conquista del riconoscimento da parte dei due parchi nazionali: l’esito finale sarà infatti deciso il prossimo marzo dal Consiglio esecutivo dell’Unesco. COSTA: “CONFERMATA L’EFFICACIA DELLE NOSTRE POLITICHE SULLE AREE PROTETTE” Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Il quinto Consiglio dei geoparchi Unesco, l’organo tecnico di valutazione composto da esperti geologi provenienti da tutto il mondo, ha espresso parere favorevole, a seguito di un complesso negoziato condotto dal ministero dell’Ambiente, all’iscrizione di due nuovi parchi italiani, la Maiella e l’Aspromonte, nella rete globale dei geoparchi dell’Unesco. Si tratta del primo semaforo verde per la conquista del riconoscimento da parte dei due parchi nazionali: l’esito finale sarà infatti deciso il prossimo marzo dal Consiglio esecutivo dell’Unesco. COSTA: “CONFERMATA L’EFFICACIA DELLE NOSTRE POLITICHE SULLE AREE PROTETTE”

newzit : Primo ok per #Aspromonte e Maiella come 'geoparchi Unesco' -

Ultime Notizie dalla rete : Geoparchi Unesco Primo ok per Aspromonte e Maiella come "geoparchi Unesco" - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Aspromonte geoparco Unesco, ottenuto il primo via libera

Il quinto Consiglio dei geoparchi Unesco, l’organo tecnico di valutazione composto da esperti geologi provenienti da tutto il mondo, ha espresso parere favorevole, a seguito di un complesso negoziato ...

Geoparchi Unesco, disco verde per l’Aspromonte e la Maiella

Il ministro Sergio Costa: «L'Italia torna a essere protagonista anche in questo settore dell'efficacia di politiche che puntano, in modo consistente, sui parchi nazionali» ...

Il quinto Consiglio dei geoparchi Unesco, l’organo tecnico di valutazione composto da esperti geologi provenienti da tutto il mondo, ha espresso parere favorevole, a seguito di un complesso negoziato ...Il ministro Sergio Costa: «L'Italia torna a essere protagonista anche in questo settore dell'efficacia di politiche che puntano, in modo consistente, sui parchi nazionali» ...