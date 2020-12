Franceska Pepe dice addio al Grande Fratello Vip 5 e sbarca su Rai 2 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Franceska Pepe al Grande Fratello Vip 5 non è durata molto ma è rimasta nel cuore degli utenti di Twitter che ancora non perdonano il televoto che all’epoca eliminò la modella. Anche in quell’occasione si era parlato di televoto fasullo con voti in arrivo dalla Spagna e fu interpellato il Codacons ma con un nulla di fatto. Franceska Pepe abbandona il Grande Fratello: “Brutte energie” Franceska Pepe al GF Vip 5 ha avuto una breve parentesi e che i rapporti tra la modella ligure e la produzione non fossero idilliaci era chiaro già da molto tempo. Appena uscita, aveva avuto una discussione con un’autrice, arrivando quasi alle mani, poi aveva saltato una puntata in studio, sembra perchè nessuno della produzione fosse ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020)alVip 5 non è durata molto ma è rimasta nel cuore degli utenti di Twitter che ancora non perdonano il televoto che all’epoca eliminò la modella. Anche in quell’occasione si era parlato di televoto fasullo con voti in arrivo dalla Spagna e fu interpellato il Codacons ma con un nulla di fatto.abbandona il: “Brutte energie”al GF Vip 5 ha avuto una breve parentesi e che i rapporti tra la modella ligure e la produzione non fossero idilliaci era chiaro già da molto tempo. Appena uscita, aveva avuto una discussione con un’autrice, arrivando quasi alle mani, poi aveva saltato una puntata in studio, sembra perchè nessuno della produzione fosse ...

