Formula 1 - Gran finale ad Abu Dhabi: Hamilton correrà (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Mondiale 2020 di Formula 1 è ormai giunto al suo epilogo. Questo fine settimana si corre il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova stagionale, sul circuito di Yas Marina. Tempo di bilanci. Doveva essere la stagione più lunga di sempre, con 22 gare in programma. Poi la pandemia ha sconvolto tutti i piani. Va dato merito a Liberty Media di essere comunque riuscita, in poche settimane, a riorganizzare interamente il campionato e portare la Formula 1 a correre 17 gare in poco più di cinque mesi e mezzo. La stagione dei 70 anni della F.1 sarà certamente ricordata a lungo, perché è stata l'occasione di riscatto per molte piste europee solitamente snobbate, come Nurburgring, Istanbul, Imola, Mugello e Portimao. Pur dovendo fare a meno dell'atmosfera tipica che regala il pubblico in pista, correndo la maggior parte delle ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Mondiale 2020 di1 è ormai giunto al suo epilogo. Questo fine settimana si corre ilPremio di Abu, ultima prova stagionale, sul circuito di Yas Marina. Tempo di bilanci. Doveva essere la stagione più lunga di sempre, con 22 gare in programma. Poi la pandemia ha sconvolto tutti i piani. Va dato merito a Liberty Media di essere comunque riuscita, in poche settimane, a riorganizzare interamente il campionato e portare la1 a correre 17 gare in poco più di cinque mesi e mezzo. La stagione dei 70 anni della F.1 sarà certamente ricordata a lungo, perché è stata l'occasione di riscatto per molte piste europee solitamente snobbate, come Nurburgring, Istanbul, Imola, Mugello e Portimao. Pur dovendo fare a meno dell'atmosfera tipica che regala il pubblico in pista, correndo la maggior parte delle ...

egidio_gialdini : Maranello giovedì 9 dicembre 2020 Si chiude questo weekend con il GP F1 Yas Marina ABU DHABI, il campionato del mon… - psi0_ : Inizia il terzo round e ho cambiato la formula, ora ci saranno 4 personaggi per match, stasera i 3 vincitori faranno la gran finale - Dtti_digitale : Su Sky ultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1: da domani, giovedì 10, a domenica 13 dicembre, su Sky … - sportli26181512 : Formula 1, Leclerc verso GP Abu Dhabi: 'Addio di Vettel fine di un'epoca in Ferrari': Charles Leclerc saluta il com… - sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Formula Uno, Gran Premio Abu Dhabi: dove vedere la gara in Tv e streaming: dove vedere G… -