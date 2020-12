Fonseca e Milanese post CSKA Sofia-Roma (Di giovedì 10 dicembre 2020) La sfida tra CSKA Sofia-Roma, valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League, ha visto i padroni di casa imporsi per 3 a 1 sui giallorossi. Per la Roma si tratta di un ko indolore perché già qualificata ai sedicesimi e già certa del primo posto. Queste le dichiarazioni di . Cosa ha detto Fonseca? Alla domanda se sia arrabbiato per gli errori difensivi ha risposto: E’ vero che abbiamo perso e non mi sono piaciute molte cose, ma abbiamo avuto tanti inconvenienti prima della partita. Questa è una partita di Europa League, abbiamo avuto un avversario estremamente efficace, dopo abbiamo fatto due errori e loro due gol. Abbiamo creato occasioni ma hanno difeso sempre compatti. Abbiamo fatto errori che non dobbiamo fare.Sulle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 dicembre 2020) La sfida tra, valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League, ha visto i padroni di casa imporsi per 3 a 1 sui giallorossi. Per lasi tratta di un ko indolore perché già qualificata ai sedicesimi e già certa del primoo. Queste le dichiarazioni di . Cosa ha detto? Alla domanda se sia arrabbiato per gli errori difensivi ha riso: E’ vero che abbiamo perso e non mi sono piaciute molte cose, ma abbiamo avuto tanti inconvenienti prima della partita. Questa è una partita di Europa League, abbiamo avuto un avversario estremamente efficace, dopo abbiamo fatto due errori e loro due gol. Abbiamo creato occasioni ma hanno difeso sempre compatti. Abbiamo fatto errori che non dobbiamo fare.Sulle ...

