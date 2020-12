FIFA 21 | Pallonetto diventa imparabile a causa di un bug

Leggi su fifaultimateteam

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nelle ultime ore, tramite i social, la community ha pubblicato decine di video che purtroppo mostrano la presenza di un nuovo bug nel gameplay di21. Stando ai vari video pubblicati, alzando il pallone ed effettuando subito dopo unil pallone si insacca sistematicamente alle spalle del portiere che non riesce mai a deviare la conclusione. I feedback sono stati già inviati a EA Sports, ma difficilmente la software house potrà rilasciare una patch correttiva prima della FUT Champions Weekend League del fine settimana che è ormai alle porte. A quanto pare gli appassionati della serie dovranno giocare la competizione con un problema in più rispetto al solito. In calce alla notizia riportiamo due degli innumerevoli video divulgati.21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è ...