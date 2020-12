Cyberpunk 2077 per PC in una prima analisi tecnica di Digital Foundry (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è finalmente disponibile su PC e console (old e next-gen) e Digital Foundry ha già effettuato una prima analisi del gioco di CD Projekt RED in versione PC. La redazione britannica, in queste prime impressioni, si è basata su quanto messo a disposizione da CDPR alle varie testate specializzate. Si tratta, appunto, solamente delle prime impressioni, con DF che promette un'analisi più approfondita in futuro, con la patch del day one installata. Secondo gli specialisti di DF, Cyberpunk 2077 gira abbastanza bene su PC e consigliano di scaricare i driver GeForce ottimizzati per il gioco. Per questa prima analisi, la redazione ha usato i pre-set grafici messi a disposizione da CDPR. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020)è finalmente disponibile su PC e console (old e next-gen) eha già effettuato unadel gioco di CD Projekt RED in versione PC. La redazione britannica, in queste prime impressioni, si è basata su quanto messo a disposizione da CDPR alle varie testate specializzate. Si tratta, appunto, solamente delle prime impressioni, con DF che promette un'più approfondita in futuro, con la patch del day one installata. Secondo gli specialisti di DF,gira abbastanza bene su PC e consigliano di scaricare i driver GeForce ottimizzati per il gioco. Per questa, la redazione ha usato i pre-set grafici messi a disposizione da CDPR. Leggi ...

