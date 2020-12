CSKA Sofia-Roma, il tecnico Fonseca nel post gara: “I gol loro frutto di nostri errori. Ecco cosa penso sui nostri giovani” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, commenta ai microfoni di Sky la sconfitta per 3-1 rimediata a Sofia contro il CSKA.Seppur ininfluente sul primato nel proprio girone e sulla qualificazione dei giallorossi, l'allenatore brasiliano appare decisamente contrariato dal modo in cui è arrivata la sconfitta della compagine capitolina: "Abbiamo perso e non mi sono piaciute molte cose, ma abbiamo avuto tanti inconvenienti. C’era un avversario che si è rivelato efficace, noi due errori commessi che hanno portato ai loro due gol. Si sono difesi compatti, è stato difficile creare anche se abbiamo avuto occasioni. Ma non dobbiamo ripetere questi errori".VIDEO Roma, la Capitale si tinge di giallorosso: il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildella, Paulo, commenta ai microfoni di Sky la sconfitta per 3-1 rimediata acontro il.Seppur ininfluente sul primato nel proprio girone e sulla qualificazione dei gialssi, l'allenatore brasiliano appare decisamente contrariato dal modo in cui è arrivata la sconfitta della compagine capitolina: "Abbiamo perso e non mi sono piaciute molte cose, ma abbiamo avuto tanti inconvenienti. C’era un avversario che si è rivelato efficace, noi duecommessi che hanno portato aidue gol. Si sono difesi compatti, è stato difficile creare anche se abbiamo avuto occasioni. Ma non dobbiamo ripetere questi".VIDEO, la Capitale si tinge di gialsso: il ...

