Cittadini e poliziotti insieme, mai come in questo momento (Di giovedì 10 dicembre 2020) Saranno festività diverse per l’Italia e per il mondo, quelle che ci apprestiamo a vivere. Saranno diverse anche e soprattutto per le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato che quest’anno, al tradizionale sforzo di assicurare la sicurezza degli italiani e la tranquillità del Natale, dovranno aggiungere il gravoso impegno di garantire la puntuale applicazione delle norme che limitano la mobilità delle persone e delle prescrizioni legate alla pandemia in corso. Oltre a essere poliziotte e poliziotti, siamo cittadine e Cittadini, madre e padri di famiglia, persone che vivono nella società reale e che si confrontano col disagio e i problemi di parenti ed amici. Persone che come noi hanno lavorato e lavorano sempre anche a Natale, a S. Stefano o a Capodanno, e che diversamente dagli altri anni saranno costrette in molti a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Saranno festività diverse per l’Italia e per il mondo, quelle che ci apprestiamo a vivere. Saranno diverse anche e soprattutto per le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato che quest’anno, al tradizionale sforzo di assicurare la sicurezza degli italiani e la tranquillità del Natale, dovranno aggiungere il gravoso impegno di garantire la puntuale applicazione delle norme che limitano la mobilità delle persone e delle prescrizioni legate alla pandemia in corso. Oltre a essere poliziotte e, siamo cittadine e, madre e padri di famiglia, persone che vivono nella società reale e che si confrontano col disagio e i problemi di parenti ed amici. Persone chenoi hanno lavorato e lavorano sempre anche a Natale, a S. Stefano o a Capodanno, e che diversamente dagli altri anni saranno costrette in molti a ...

