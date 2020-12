Champions | Atalanta agli ottavi con Juve e Lazio Inter shock | fuori da tutto | Conte sbotta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) I nerazzurri dinon riescono a battere lo Shakhtar, e falliscono la fase finale per il terzo anno di fila. L’vola Due settimane e mezza da Dea. E due imprese in altrettanti templi calcistici, Anfield e l’Amsterdam ArenA. Per conquistare il pass deglicon pieno merito, raggiungendo, cullando la speranza di bissare e magari fare meglio dell’anno scorso. L’versione europea vola altissimo e in un girone di ferro con Liverpool, Ajax e Midtjylland si piazza al secondo posto, con una lezione di calcio a domicilio ai maestri Klopp e ten Hag. Bastava un pareggio ad Amsterdam, ma Muriel non ci sta e regala al popolo nerazzurro l’ennesima emozione forte, nel finale, contro gli olandesi in 10. La Dea vola, ...