Cashback di Stato, le risposte a tutti i dubbi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il cashback di Stato è iniziato il 7 dicembre (con operazioni conteggiate dal giorno 8) con pesanti problemi, in particolare alla sezione portafoglio dell’applicazione IO dalla quale è necessario passare se si vogliono utilizzare più metodi di pagamento per ottenere il rimborso. Ancora a tre giorni da via molti utenti faticano a registrare le carte di credito e soprattutto i Bancomat, che passano attraverso una procedura differente dal classico inserimento di numero e scadenza. Le operazioni non risultano ancora visibili ma per visualizzarle nel registro delle transazioni ci vogliono fino a 72 ore, anche di più se ci sono giornate festive di mezzo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il cashback di Stato è iniziato il 7 dicembre (con operazioni conteggiate dal giorno 8) con pesanti problemi, in particolare alla sezione portafoglio dell’applicazione IO dalla quale è necessario passare se si vogliono utilizzare più metodi di pagamento per ottenere il rimborso. Ancora a tre giorni da via molti utenti faticano a registrare le carte di credito e soprattutto i Bancomat, che passano attraverso una procedura differente dal classico inserimento di numero e scadenza. Le operazioni non risultano ancora visibili ma per visualizzarle nel registro delle transazioni ci vogliono fino a 72 ore, anche di più se ci sono giornate festive di mezzo.

FratellidItalia : #Meloni: Governo promette 'premi e cotillon' ai cittadini che consentiranno allo Stato di conoscere le loro abitudi… - matteograndi : Norme da paese sudamericano. Propaganda di Stato in cui la marchetta sul cashback fagocita tutta la comunicazione e… - IntesaSP_Help : @TuminoMaurizio Ciao,le nostre carte di pagamento(carte di debito, credito e prepagate)possono essere abbinate all’… - robertodedonno : Tema cruciale degli ultimi giorni è il cashback dello stato. Si può notare mettendo a confronto l'iniziativa dello… - Smaliz2 : RT @Dio: Tutto questo delirio per il #cashback di Stato, che alla fine è uno sconto del 10%. Italiani, ma come vi siete ridotti? Siete un l… -