Carlos Sainz: “Mi mancherà Norris in squadra. Con Lando è speciale” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Carlos Sainz parla del suo bellissimo rapporto con Lando Norris, suo compagno di squadra dal 2019 in McLaren, in vista dell’ultimo gran premio della stagione ad Abu Dhabi. Dal 2021 Carlos diventerà un pilota Ferrari, dovendo quindi allontanarsi da Lando, ma i due hanno già dimostrato più volte che la loro amicizia va ben oltre l’essere nello stesso team ed oltre alla Formula 1. Così i due piloti parlano dei loro ricordi insieme, facendo emozionare tutti i loro seguaci. Carlos Sainz e Lando Norris: amici e rivali Carlos Sainz e Lando Norris sono stati compagni di squadra per soli due anni, ma hanno instaurato da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)parla del suo bellissimo rapporto con, suo compagno didal 2019 in McLaren, in vista dell’ultimo gran premio della stagione ad Abu Dhabi. Dal 2021diventerà un pilota Ferrari, dovendo quindi allontanarsi da, ma i due hanno già dimostrato più volte che la loro amicizia va ben oltre l’essere nello stesso team ed oltre alla Formula 1. Così i due piloti parlano dei loro ricordi insieme, facendo emozionare tutti i loro seguaci.: amici e rivalisono stati compagni diper soli due anni, ma hanno instaurato da ...

Letisia62667303 : No Strings Attached with Carlos Sainz and Lando Norris - sportli26181512 : Formula 1, Sainz: 'Nel 2021 mi troverò bene con Leclerc in Ferrari': Carlos Sainz saluterà ad Abu Dhabi la McLaren… - ClubAlfaIt : Carlos Sainz: “andrò in Ferrari per aprire un ciclo” #Formula1 - fenomenogabry : RT @OA_Sport: F1, Carlos Sainz: “Quanto deciso per i test di Abu Dhabi non ha molto senso, si sono fatti due pesi e due misure” https://t.c… - OA_Sport : F1, Carlos Sainz: “Quanto deciso per i test di Abu Dhabi non ha molto senso, si sono fatti due pesi e due misure” -