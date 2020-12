Canta fuori dall’ospedale per la madre morente: le immagini commuovono (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un ragazzo di 14 anni ha Cantato un ultima volta dal giardino dell’ospedale per la madre morente, le immagini sono da groppo in gola. Non c’è nulla di più devastante di trovarsi di fronte al ciclo della vita e alla sua ineluttabilità. Nessuno è in grado di abituarsi all’idea che la caducità della nostra esistenza sia parte del gioco e si spera sempre che si possa affrontare un lutto grave il più tardi possibile. Chi ha subito una grave perdita è ben consapevole di questo e dopo averla patita non può tornare ad essere la stessa persona di prima. Ognuno porta in dote un bagaglio di questo tipo ed è probabilmente per questo che il video del giovane Billy ha commosso il mondo intero. Il 14enne britannico ha perso la madre lo scorso 7 settembre, a distanza di pochi mesi da quando alla donna ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un ragazzo di 14 anni hato un ultima volta dal giardino dell’ospedale per la, lesono da groppo in gola. Non c’è nulla di più devastante di trovarsi di fronte al ciclo della vita e alla sua ineluttabilità. Nessuno è in grado di abituarsi all’idea che la caducità della nostra esistenza sia parte del gioco e si spera sempre che si possa affrontare un lutto grave il più tardi possibile. Chi ha subito una grave perdita è ben consapevole di questo e dopo averla patita non può tornare ad essere la stessa persona di prima. Ognuno porta in dote un bagaglio di questo tipo ed è probabilmente per questo che il video del giovane Billy ha commosso il mondo intero. Il 14enne britannico ha perso lalo scorso 7 settembre, a distanza di pochi mesi da quando alla donna ...

edoludo : RT @Gloria_tinuz: Seriamente, ma se già c'era una denuncia, carta canta, perché sto merdone non era in carcere a marcire? Com'è la storia d… - RobertoScolla : RT @Gloria_tinuz: Seriamente, ma se già c'era una denuncia, carta canta, perché sto merdone non era in carcere a marcire? Com'è la storia d… - Gloria_tinuz : Seriamente, ma se già c'era una denuncia, carta canta, perché sto merdone non era in carcere a marcire? Com'è la st… - daz_elfo : C’è una cantante che negli anni 90 ha dimostrato di essere incredibilmente brava, una voce fuori dalla norma, belle… - justlikevapor : così in crisi e fuori mentalmente che mi sono messa a fare maratona karaoke e probabilmente tra pochi minuti verran… -

Ultime Notizie dalla rete : Canta fuori Canta fuori dall’ospedale per la madre morente: le immagini commuovono Periodico Italiano “Fuori era primavera”, il docufilm di Gabriele Salvatores che racconta l’Italia in lockdown

Realizzato con le riprese amatoriali degli italiani durante il periodo di isolamento forzato, è disponibile da stasera su RaiPlay e poi andrà in onda il 2 gennaio su Rai3 ...

L'amore secondo Colpani-Brianzi: da domani “Questo sogno tenero”

I due musicisti piacentini e l’ultimo lavoro nel segno di Elvis, disponibile sulle piattaforme da venerdì 11 dicembre ...

Teatro in libreria: “Il teatro alla moda” di Benedetto Marcello compie tre secoli

Uscito a Venezia nel 1720 dalla penna del compositore Benedetto Marcello, il libro “Il teatro alla moda” conserva integra la sua carica dirompente. Lo ripubblica ora Diastema Editrice.

Realizzato con le riprese amatoriali degli italiani durante il periodo di isolamento forzato, è disponibile da stasera su RaiPlay e poi andrà in onda il 2 gennaio su Rai3 ...I due musicisti piacentini e l’ultimo lavoro nel segno di Elvis, disponibile sulle piattaforme da venerdì 11 dicembre ...Uscito a Venezia nel 1720 dalla penna del compositore Benedetto Marcello, il libro “Il teatro alla moda” conserva integra la sua carica dirompente. Lo ripubblica ora Diastema Editrice.