BCE | programmi PEPP e TLTRO saranno potenziati nel Consiglio direttivo di oggi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il, da strumento concepito come un programma straordinario e breve termine, si stra trasformando in un pezzo importante della politica monetaria della BCE, che si trova a dover assistere un’economia a crescita cronicamente bassa nell’assorbire uno shock più duro del previsto. Le previsioni degli analisti prevendono infatti che, nell’attesissimo meeting di politica monetaria della Banca centrale europea, ildell’Eurotower opterà per una espansione del Programma di acquisto di emergenza pandemico () da 1,35 trilioni di euro, che consentirà alla BCE di finanziare un secondo anno di acquisti di titoli. Inoltre,proposte delle condizioni ancora più favorevoli per i, gli economici prestiti a lungo termine per le banche: potrebbero spingere ...

La Bce potrebbe anche potenzialmente aumentare il tiering multiplier e la durata di nuovi programmi Tltro, da 3 a 5 anni, sempre allo scopo di ridurre l'incertezza e garantire condizioni di ...Per Piazza Affari partenza in territorio positivo nel giorno della riunione della Banca centrale europea (Bce). Nei primi minuti di scambi l'indice Ftse Mib sale dello 0,37% a 22.053 punti. L'attenzio ...