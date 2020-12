Ancora guai per Lapo Elkann: gravi minacce sul web – FOTO (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non c’è pace per Lapo Elkann. L’imprenditore, fermato per possesso di cocaina, ha ricevuto gravi insulti e minacce sul web. Si era scagliato contro i fascisti. N0n è sicuramente un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non c’è pace per. L’imprenditore, fermato per possesso di cocaina, ha ricevutoinsulti esul web. Si era scagliato contro i fascisti. N0n è sicuramente un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

massimogara : @lucabattanta Vogliono i vs dati, che valgono molto. Per due spicci. In un mondo normale qualcuno aprirebbe un fasc… - amaroenoia : e io ancora faccio slalom tra i miei guai - LM13dec : @Danilo_Sant65 @simo6608 @Alessia_ing @ausoloda @g_occhionero @AhiMaria1 @MRembler @NiMartina @RosaNerapsiche… - eizaghi : @La7tv con quale faccia questa ladra si presenta.Craxi e' morto da anni ma i suoi guai li subiamo ancora.Grazie Berlusconi - lkbj07 : @paolocalvani1 L'uomo ha seri problemi, ogni sua apparizione e' un crollo in termini d'immagine, mi auguro Zhang no… -